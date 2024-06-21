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Milliler, BVB Stadyumu'nda yürüyüş yaptı

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A Milli Futbol Takımı, yarın Dortmund'da oynayacağı Portekiz maçı öncesinde BVB Stadyumu'nda yürüyüş yaptı.

- Milliler, BVB Stadyumu'nda yürüyüş yaptı

DORTMUND - A Milli Futbol Takımı, yarın Dortmund'da oynayacağı Portekiz maçı öncesinde BVB Stadyumu'nda yürüyüş yaptı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 19.00'da BVB Stadyumu'nda Portekiz ile mücadele edecek. Hannover yakınlarındaki Barsinghausen kasabasında yer alan kamp merkezindeki hazırlıklarını tamamlayan milliler, Dortmund'a geldi. Futbolcular ve teknik ekip daha sonra müsabakanın oynanacağı stadyumda yürüyüş yaptı. Yürüyüşe TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim

Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da katıldı.

Etkinlik sahanın ortasında toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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