19. Akdeniz Oyunları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

19. Akdeniz Oyunları

AA - Muhammed Boztepe - Spor
 - Güncelleme:
19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Emre Sakçı gümüş, Viktoria Zeynep Güneş bronz madalya kazandı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Emre Sakçı gümüş, Viktoria Zeynep Güneş bronz madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen yarışlarda milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 27.00 saniyelik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Bir diğer milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 100 metre kurbağalamada 1.08.44'lük derecesiyle bronz madalya elde etti.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title