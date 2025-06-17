Milli yıldızımız Kenan Yıldız Türk futbol tarihine geçti

İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli yıldız 19 yaşındaki milli oyuncumuz Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Transfermarkt'ın yaptığı piyasa değeri güncellemesinde Kenan Yıldız'ın değeri 45 milyon euro'dan 50 milyon euro seviyesine yükseldi. Bu artışın ardından Kenan Yıldız, 50 milyon euro piyasa değerine ulaşarak şimdiye kadar bir Türk futbolcunun ulaştığı en yüksek piyasa değerine sahip isim oldu.

KENAN'I TAKİP EDEN EDEN DİĞER İSİMLER

Daha önce en yüksek değere ulaşan Türk futbolcular arasında 45 milyon Euro ile Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Orkun Kökçü, Arda Turan, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü yer aldı.