Milli yıldızımız dünyanın en ünlü futbolcuları listesinde ilk 10'a girdi
Avrupa'nın 5 büyük ligi ve milli takımlar arasında en çok süre alan 21 yaş altı futbolcular listelendi. Transfermarkt verilerine göre, bu listeye tek Türk futbolcu olarak A Milli Takım'ın yıldızı Kenan Yıldız da girdi. Kenan Yıldız, Juventus'ta oynadığı 23 maçta toplam 1.558 dakika süre alarak listeye 10. sıradan giriş yaptı.
Transfermarkt verilerine göre, 21 yaş altı futbolcular arasında Avrupa'nın 5 büyük liginde ve milli takımlarında en fazla süre alan isimler listelendi. Listeye A Milli Takım'ın yıldızı da girdi.
İşte Avrupa'da 21 yaş altı futbolcular arasında en çok süre alan isimler;
- 1- Cubarsi - Barcelona - 26 maç - 1.984 dakika
- 2- Yamal - Barcelona - 22 maç - 1.747 dakika
- 3- Bellingham - 21 maç - 1.737 dakika
- 4- Lukeba - Leipzig - 22 maç - 1.731 dakika
- 5- Florian Wirtz - Bayer Leverkusen - 24 maç - 1.683 dakika
- 6- Lewis - Manchester City - 21 maç - 1.683 dakika
- 7- Sesko - Leipzig - 22 maç - 1.675 dakika
- 8- Atangana - Reims - 21 maç - 1.620 dakika
- 9- Scally - Borussia Möchengladbach - 18 maç - 1.590 dakika
- 10- Kenan Yıldız - Juventus - 23 maç - 1.558 dakika