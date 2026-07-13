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Milli yelkencilerden iQFOiL Dünya Şampiyonası'nda 4 madalya

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Milli yelkenciler, İspanya'daki 2026 iQFOiL Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 2 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Milli yelkenciler, İspanya'da düzenlenen 2026 iQFOiL Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 2 altın ve 2 bronz olmak üzere 4 madalya elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ballena Alegre bölgesinde gerçekleştirilen organizasyonda, 36 ülkeden 393 sporcu yarıştı.

Şampiyonada 15 yaş altı kızlarda Zeynep Mavioğlu ile 17 yaş altı kızlarda Parla Kabasakal dünya şampiyonu oldu.

Doğa Çoker 15 yaş altı kızlarda, Rüya Uğurlu ise 19 yaş altı kadınlarda üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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