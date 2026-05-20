Haberler

Berka Buse Özden: Güzel bir yaz olmasını umut ediyoruz

Berka Buse Özden: Güzel bir yaz olmasını umut ediyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli voleybolcu Berka Buse Özden, 2026 VNL öncesi hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, genç bir ekip olduklarını ve taraftar desteğinin önemini vurguladı. Olimpiyat madalyası hedefini de dile getirdi.

MİLLİ voleybolcu Berka Buse Özden, "Güzel bir yaz olmasını umut ediyoruz. Genç bir ekip olarak antrenmanlara başladık. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Umarım ablalarımız aramıza katıldığında güzel bir ekip oluruz" dedi.

Milli voleybolcu Berka Buse Özden, 3 Haziran'da başlayacak olan 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) öncesi Demirören Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Berka, "Güzel bir yaz olmasını umut ediyoruz. Genç bir ekip olarak antrenmanlara başladık. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Umarım ablalarımız aramıza katıldığında güzel bir ekip oluruz" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ TAKIMLA İKİNCİ YAZIM'

Berka Buse Özden, milli takımda bu yaz da forma giyeceği için heyecanlı olduğunu belirtti. Berka, "Heyecanlıyım tabii ki. Milli takımla ikinci yazım. Umarım güzel geçer hepimiz için" sözlerini sarf etti.

'ONLARIN DESTEĞİNİ HİSSETMEK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Maçlardaki taraftar desteğinin önemine vurgu yapan 22 yaşındaki voleybolcu, "İstanbul'daki taraftar, seyirci desteği inanılmazdı. Ben Ankara'da da en az o kadar olacağını düşünüyorum. Umarım bizi desteklemeye devam ederler. Bizi desteklemeye devam etsinler, onların desteğini hissetmek bizim için çok önemli. Şimdiden herkese teşekkür ederim" dedi.

Berka Buse Özden, milli takımdaki en büyük hedefinin ise olimpiyat madalyası olduğunu söyledi.

'İNANILMAZ BİR ÖZVERİ VE ÇALIŞMA VAR'

22 yaşındaki voleybolcu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın uzun yıllardır başarılı olmasının sebebini ise "İnanılmaz bir özveri ve çalışma var. Antrenmanlarda çok yoğun bir tempoyla durmaksızın devam ediyoruz. Bence buna borçluyuz diyebilirim" diye açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi

Depremle sarsılan Malatya'da okullarla ilgili karar verildi
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı

Çin liderinden Trump'a tarihi ayar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat

Bu tatbikat değil resmen savaş provası
Erdoğan'dan 'Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz' diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

Spor Bakanı'nın canlı yayındaki sözlerine Erdoğan'dan müdahale
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu
İngiltere’de çocuk istismarı skandalı! Çete üyelerine 277 yıl hapis

Mide bulandıran ağ sonunda çöktü
Ali Babacan Çin’deki kritik zirvede! Türkiye’den tek davetli isim oldu

Kritik zirveye Türkiye’den davet edilen tek isim oldu

Soğukkanlı esnaf! Deprem anında yerinden bile kalkmadı

Depremi umursamayan esnaf! Yerinden bile kalkmadı
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyardı

Malatya depremini 2 hafta önceden bilen bir uzman var