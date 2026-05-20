Berka Buse Özden: Güzel bir yaz olmasını umut ediyoruz

Milli voleybolcu Berka Buse Özden, 3 Haziran'da başlayacak olan 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) öncesi Demirören Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Berka, "Güzel bir yaz olmasını umut ediyoruz. Genç bir ekip olarak antrenmanlara başladık. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Umarım ablalarımız aramıza katıldığında güzel bir ekip oluruz" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ TAKIMLA İKİNCİ YAZIM'

Berka Buse Özden, milli takımda bu yaz da forma giyeceği için heyecanlı olduğunu belirtti. Berka, "Heyecanlıyım tabii ki. Milli takımla ikinci yazım. Umarım güzel geçer hepimiz için" sözlerini sarf etti.

'ONLARIN DESTEĞİNİ HİSSETMEK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Maçlardaki taraftar desteğinin önemine vurgu yapan 22 yaşındaki voleybolcu, "İstanbul'daki taraftar, seyirci desteği inanılmazdı. Ben Ankara'da da en az o kadar olacağını düşünüyorum. Umarım bizi desteklemeye devam ederler. Bizi desteklemeye devam etsinler, onların desteğini hissetmek bizim için çok önemli. Şimdiden herkese teşekkür ederim" dedi.

Berka Buse Özden, milli takımdaki en büyük hedefinin ise olimpiyat madalyası olduğunu söyledi.

'İNANILMAZ BİR ÖZVERİ VE ÇALIŞMA VAR'

22 yaşındaki voleybolcu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın uzun yıllardır başarılı olmasının sebebini ise "İnanılmaz bir özveri ve çalışma var. Antrenmanlarda çok yoğun bir tempoyla durmaksızın devam ediyoruz. Bence buna borçluyuz diyebilirim" diye açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı