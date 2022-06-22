Milli tırmanışçı Zeynep, birkaç tutamakla kaçırdığı madalyayı Avrupa Kupası'nda gözüne kestirdi

Milli tırmanışçı 14 yaşındaki Zeynep Cumurcu, katıldığı ilk uluslararası organizasyon Balkan Spor Tırmanış Şampiyonası'nda kaçırdığı madalyayı, Küçükler ve Gençler Spor Tırmanış Avrupa Kupası'nda kazanmak için tatil dönemine rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Tırmanış sporuna Malatya'da yaklaşık 5 yıl önce başlayan ve girdiği ulusal müsabakalarda 5 altın, 3 bronz, 2 gümüş madalya kazanan Cumurcu, son olarak Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından mayıs ayında Aydın'da düzenlenen Balkan Spor Tırmanış Şampiyonası'nda gençler B kategorisinde 4. oldu.

Rakiplerinin birkaç tutamakla gerisinde kalan Cumurcu, bir sonraki şampiyonada derece elde edebilmek için yaz tatilinde de antrenmanlarına İnönü Üniversitesi Spor Salonu'ndaki tırmanma duvarında devam ediyor.

Bu yıl ortaokulu bitirerek liseye geçen milli sporcu Zeynep Cumurcu, AA muhabirine, İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Salonu'nda 5 yaşında cimnastik kursuna başladığını, salondaki tırmanma duvarının ilgisini çekmesi üzerine branş değiştirdiğini anlattı.

Tırmanma branşında ilk kez 2017'de Rize'de yarışmaya girdiğini ve 3. olduğunu, kazandığı madalyanın kendisini motive ettiğini ve bu branşta başarılı olacağına inandığını dile getiren Cumurcu, bir yandan okuluna devam ederken diğer yandan da şampiyonalarda derece elde ettiğini belirtti.

Uluslararası ilk müsabakada 4. oldu

İlk defa Aydın'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda uluslararası yarıştığını ve onun heyecanını yaşadığını ifade eden Cumurcu, şöyle konuştu:

"Daha önce uluslararası yarışlara katılma hakkı kazandım ancak koronavirüsten dolayı şampiyona iptal olmuştu. Gidemediğim için üzülmüştüm. Aydın'daki şampiyonada ülke olarak birinci olduk. Ben 4. oldum. Dereceye girenlerle final gününde aramızda 1-2 tutamak fark vardı. Bundan sonra daha çok çalışacağım. Sınavım da bitti, yaz tatilindeyiz artık, daha çok çalışabilirim. Herkes yaz tatilinde antrenmanı bırakıyor ama ben bırakmayı düşünmüyorum, daha da çalışacağım. Derece elde etmeyi hedefliyorum, şampiyonada inşallah bayrağımızı dalgalandıracağım."

Zeynep Cumurcu'nun ekim ayında planlanan yurt dışında katılacağı Avrupa Kupası mücadelesinin yerinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Malatya'dan milli takıma 8 sporcu

Spor Tırmanış İl Temsilcisi ve antrenör Leyla Karadağ da Malatya'da tırmanışın yeni gelişen bir branş olduğunu söyledi.

Kentte 2013 yılında tırmanma duvarının üniversitede faaliyete geçmesiyle sporcuların yetişmeye başladığına işarete eden Karadağ, milli takıma 8 sporcu kazandırdıklarını belirtti.

2019'da milli takıma seçilen Zeynep'in disiplinli, pes etmeyen bir sporcu olduğuna dikkati çeken Karadağ, sporcusunun Avrupa Kupası'nda madalya kazanacağına inandığını kaydetti.