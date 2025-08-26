Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, Amerika Açık'ta İleri Gitti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Amerika Açık Grand Slam Tenis Turnuvası ilk turunda ABD'li Katie Volynets'i 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Kadınlar dünya sıralamasının 81. basamağında bulunan milli raket Zeynep Sönmez, kariyerinde ilk kez ABD Açık ana tablosunda mücadele ediyor. Sönmez, Amerika Açık Grand Slam Tenis Turnuvası ilk turunda ABD'li rakibi Katie Volynets'i 6-3 ve 6-4'lük setler sonunda 2-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Milli tenisçi, ikinci tunda İngiliz Katie Boulter ile Ukraynalı Marta Kostyuk arasında oynanacak maçın galibiyle karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL