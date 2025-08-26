Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, Amerika Açık'ta İleri Gitti

Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, Amerika Açık'ta İleri Gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeynep Sönmez, Amerika Açık Grand Slam Tenis Turnuvası ilk turunda ABD'li rakibi Katie Volynets'i 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi ve kariyerinde ilk kez bu turnuvada mücadele etti.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Amerika Açık Grand Slam Tenis Turnuvası ilk turunda ABD'li Katie Volynets'i 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Kadınlar dünya sıralamasının 81. basamağında bulunan milli raket Zeynep Sönmez, kariyerinde ilk kez ABD Açık ana tablosunda mücadele ediyor. Sönmez, Amerika Açık Grand Slam Tenis Turnuvası ilk turunda ABD'li rakibi Katie Volynets'i 6-3 ve 6-4'lük setler sonunda 2-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Milli tenisçi, ikinci tunda İngiliz Katie Boulter ile Ukraynalı Marta Kostyuk arasında oynanacak maçın galibiyle karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
KAP açıklaması geldi! İstanbul'un dev hastanesi resmen satıldı

KAP açıklaması geldi! İstanbul'un dev hastanesi satıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu son maçın ardından ortalığı karıştırdı

Kerem Aktürkoğlu ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.