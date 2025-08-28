Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'a 2. turda veda etti

ABD Açık ikinci tur maçında milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Ukrayna'dan Marta Kostyuk ile karşı karşıya gelen Zeynep Sönmez, rakibine 2-1 kaybetti.

Zeynep Sönmez, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın 2. turunda karşılaştığı Ukraynalı Marta Kostyuk'a 2-1 yenilerek elendi.

ZEYNEP SÖNMEZ SONUNU GETİREMEDİ

Dünya sıralamasının 81. basamağındaki 23 yaşındaki Zeynep, New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 2. tur maçında 27 numaralı seribaşı Kostyuk ile karşılaştı. İlk seti 7-5 kaybeden Zeynep, 2. seti 7-6'lık skorla hanesine yazdırarak karşılaşmayı final setine taşıdı.

ABD AÇIK'A VEDA ETTİ

Milli tenisçi, 3-2 öne geçtiği final setini 6-3, 2,5 saat süren mücadeleyi de 2-1 kaybederek ilk kez ana tabloya çıktığı ABD Açık'a veda etti.

