Milli Tenisçi Berfu Cengiz, Sao Paulo Açık'ta Elendi
25 yaşındaki milli tenisçi Berfu Cengiz, Sao Paulo Açık ikinci turunda Meksikalı Renata Zarazua'ya 2-0 yenilerek turnuvadan elendi. Cengiz, ilk turda yaşadığı başarı ile WTA turnuvalarında ilk ana tablo galibiyetine imza atmıştı.
Cengiz, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen WTA 250 düzeyindeki turnuvada 5 numaralı seribaşı Zarazua ile yaptığı karşılaşmayı 6-4'lük setlerle kaybetti.
25 yaşındaki milli tenisçi, ilk turda Arjantinli Jazmin Ortenzi'yi 2-0 yenerek WTA turnuvalarındaki ilk ana tablo galibiyetini elde etmişti.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor