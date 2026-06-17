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Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de WTA 125 turnuvasında çeyrek finale yükseldi

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Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira da Foz Ladies Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi. İlk turda Meksikalı Sanchez'i, ikinci turda ise rakibinin çekilmesiyle ABD'li Vickery'yi geçen Aksu, kariyerinde ilk kez bu seviyede çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira da Foz Ladies Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ayla Aksu, Figueira da Foz kentindeki organizasyonun ilk turunda Meksikalı Ana Sofia Sanchez'i 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

İkinci turda ABD'li Sachia Vickery ile eşleşen Ayla Aksu, rakibinin maçtan çekilmesinin ardından kariyerinde ilk kez WTA 125 turnuvasında çeyrek finale çıktı.

Milli tenisçi Ayla Aksu, çeyrek finalde Belçikalı Jeline Vandromme ile İsviçreli Valentina

Ryser??????? karşılaşmasının galibiyle oynayacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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