Milli tekvandocu İbrahim Efe Düzel, Gençlik Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı

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Milli tekvandocu İbrahim Efe Düzel, 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda (Dakar 2026) bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Senegal'in başkenti Dakar'daki organizasyonda milli sporcu İbrahim Efe Düzel, yarı finalde Meksikalı Guillermo Manuel Cortes Labastida ile karşılaştı.

Rakibine 2-1 mağlup olan ay-yıldızlı sporcu, organizasyonda bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA