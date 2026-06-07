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Roma Grand Prix'sinde şampiyon olan milli tekvandocu Berkay, yükselişini sürdürdü

Roma Grand Prix'sinde şampiyon olan milli tekvandocu Berkay, yükselişini sürdürdü
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20 yaşındaki milli tekvandocu Berkay Erer, WT Roma Grand Prix'sinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Olimpiyat ve dünya şampiyonası madalyalı rakiplerini geride bırakan Berkay, Türkiye'den bu başarıyı elde eden 3. erkek sporcu oldu.

Türk tekvandosunun son dönemde adından söz ettiren genç ismi Berkay Erer, WT Roma Grand Prix'sinde altın madalya kazanarak başarılarına yenisini ekledi.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre 20 yaşındaki Berkay, sıkletlerinde dünyanın en iyi 32 sporcunun davet edildiği grand prix organizasyonunda, aralarında olimpiyat ve dünya şampiyonası madalyası bulunan tekvandocuları yenerek kürsünün en üst basamağına çıktı.

Berkay Erer, WT Grand Prix tarihinde Türkiye'den Hakan Reçber ve Emre Kutalmış Ateşli'den sonra altın madalya kazanan 3. erkek sporcu olmayı başardı.

Ümitlerde son 3 yılda Avrupa şampiyonluğunu rakiplerine bırakmayan Berkay, 2025'te bu yaş kategorisinde dünya şampiyonluğu sevinci de yaşadı.

Milli tekvandocu, geçen ay Almanya'daki Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak kariyerinin en büyük başarısına ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Berkay, uzun zamandır takibimizde. Bugünlere ulaşacağının sinyalini uzun zamandır veriyordu. Mücadele ettiği 68 kilo tekvandoda rekabetin en yüksek olduğu sıklet. Bu sıklette daha önce Servet Tazegül ve Hakan Reçber ile çok önemli dereceler elde etmiştik. Şu anda çok güzel bir grafiğimiz var ama yolun henüz başındayız. Bu başarıları kalıcı hale getirip olimpiyat madalyası ile taçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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