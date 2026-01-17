Milli bisikletçiler Portekiz'de kürsüyü paylaştı

UCI 2026 faaliyet programında yer alan The Trofeu Internacional Artur de Lopez Pist Bisikleti Yarışları'nda milli takım sporcuları Ramazan Yılmaz birinci olurken, Emre Kaplan ikinciliğe yerleşti.

The Trofeu Internacional Artur de Lopez Pist Bisikleti Yarışları kapsamında 16-17 Ocak tarihlerinde Portekiz'in Anadia şehrinde gerçekleştirilen U23 Elimination mücadelesinde milli takım sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Zorlu tempoya ve yüksek rekabete sahne olan yarışta Ramazan Yılmaz birinciliğe ulaşırken, Emre Kaplan ikinci olarak kürsüyü paylaşan iki Türk sporcu oldu. Bu sonuç Türk pist bisikletinin gençler kategorisinde uluslararası arenadaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yüksek sürat, taktiksel zeka ve dayanıklılığın ön planda olduğu elimination yarışında Milli sporcularımızın sergilediği performans, teknik kapasitenin yanı sıra disiplinli hazırlık sürecinin de bir yansıması olarak değerlendirildi. Alınan bu dereceler, Türk bisikletinin Avrupa pistlerinde giderek daha güçlü bir şekilde temsil edildiğinin önemli bir göstergesi oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Müftüoğlu, bu tür uluslararası derecelerin genç sporcular için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak Türk bisikletinin geleceği adına umut verici bir tablo ortaya koyduğunu ifade etti. - İSTANBUL