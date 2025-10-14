Haberler

Milli takım kampına damga vuran görüntü

Güncelleme:
Haber Videosu

A Milli Futbol Takımı kampında, antrenman sonrası duygusal anlar yaşayan Kerem Aktürkoğlu'na, takım arkadaşı Merih Demiral moral verdi. Bu samimi anlar, kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve taraftarların yüreğini ısıttı. Milli takımda son dönemde artan birlik ve beraberlik havası, bu görüntülerle bir kez daha dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımı kampında kameralara yansıyan görüntüler, taraftarların yüreğini ısıttı. Antrenman sonrası duygusal bir an yaşayan Kerem Aktürkoğlu'nun, dalgın ve üzgün hali dikkat çekti. Bu esnada yanına gelen Merih Demiral, takım arkadaşına sarılarak moral verdi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Milli takım kampındaki bu içten anlar, kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Futbolseverler, "Gerçek dostluk budur", "Milli ruhun fotoğrafı" ve "Merih yine karakterini gösterdi" yorumlarında bulundu.

TAKIM İÇİNDE BÜYÜK DAYANIŞMA

A Milli Takım'da son dönemde artan birlik ve beraberlik havası, bu görüntülerle bir kez daha dikkat çekti. Teknik heyet, oyuncular arasındaki güçlü bağın sahadaki performansa da olumlu yansıyacağını vurgularken, Merih ve Kerem arasındaki bu samimi an, "takım ruhunun en güzel örneği" olarak yorumlandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSerkan Basar:

Galatasaray=Huzursuzluk Karışıklık Benfica Huzursuzluk Karışıklık Fenerbahçe Huzursuzluk Karışıklık Milli Takım Huzursuzluk Karışılık New ????? LOADİNG........

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

demiral kendini fenere atma derdinde taklalara başlamış.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyazBulut:

Kerem son demlerini yaşıyor paraya doymuş belli.. hırs gitmiş olan yetenek de üç beş ay anca götürür

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

Bu moral ispanyayı deplasmanda yenmemiz için bir itici güç olabilir

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

verecek tabi kaptan

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
