Milli takım kampına damga vuran görüntü

A Milli Futbol Takımı kampında kameralara yansıyan görüntüler, taraftarların yüreğini ısıttı. Antrenman sonrası duygusal bir an yaşayan Kerem Aktürkoğlu'nun, dalgın ve üzgün hali dikkat çekti. Bu esnada yanına gelen Merih Demiral, takım arkadaşına sarılarak moral verdi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Milli takım kampındaki bu içten anlar, kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Futbolseverler, "Gerçek dostluk budur", "Milli ruhun fotoğrafı" ve "Merih yine karakterini gösterdi" yorumlarında bulundu.

TAKIM İÇİNDE BÜYÜK DAYANIŞMA

A Milli Takım'da son dönemde artan birlik ve beraberlik havası, bu görüntülerle bir kez daha dikkat çekti. Teknik heyet, oyuncular arasındaki güçlü bağın sahadaki performansa da olumlu yansıyacağını vurgularken, Merih ve Kerem arasındaki bu samimi an, "takım ruhunun en güzel örneği" olarak yorumlandı.