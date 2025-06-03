Milli Takım Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda 55 Madalya Kazandı

Milli Takım Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda 55 Madalya Kazandı
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Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Türkiye, 14 altın, 11 gümüş ve 30 bronz madalya ile genel klasmanda birinci oldu. Türkiye Karate Federasyonu, başarılı sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Milli Takım, 55 madalya ile Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'na damga vurdu.

Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kıyasıya mücadelelere sahne olarak tamamlandı. Üç gün süren şampiyonada milliler, üstün performansıyla göz doldurdu. Ay-yıldızlılar, 14 altın, 11 gümüş, 30 bronz olmak üzere toplam 55 madalya kazanarak organizasyonu en çok madalya ile tamamlayan ülke oldu.

"Türk karatesi geleceğe emin adımlarla ilerliyor"

Türkiye Karate Federasyonu da turnuvada başarılı olan sporcuları tebrik etti. Federasyondan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Her türlü haksızlığa ve zorluğa rağmen, son ana kadar mücadeleden vazgeçmeyen; terinin son damlasına kadar savaşan, madalya alsın ya da almasın yüreklerini ortaya koyan tüm sporcularımızı gönülden kutluyoruz. Bu büyük başarının mimarları arasında yer alan değerli teknik ekibimize ve sporcularımızı emekle, sabırla bu seviyeye taşıyan kıymetli kulüp antrenörlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca şampiyonada görev alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil eden hakemlerimize katkılarından dolayı minnettarız; kendilerine başarılarının devamını diliyoruz. Türk karatesi geleceğe emin adımlarla ilerliyor" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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