Milli sporcular, Karate 1 Serisi A Ligi Coruna ayağında 9 madalya kazandı
Ay-yıldızlı karateciler, genel klasmanın zirvesinde yer aldı
Türk sporcular, 2026 Karate 1 Serisi A Ligi'nin İspanya'da düzenlenen 2. ayağında 3'ü altın 9 madalya kazandı.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre 85 ülkeden sporcuların katılımıyla Coruna kentinde yapılan organizasyon tamamlandı.
Ay-yıldızlı sporcular, 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla genel klasmanın zirvesinde yer aldı.
Hiranur Temizel (kadınlar kumite 50 kilo), Fatma Uyğur (kadınlar kumite +68 kilo) ve Kutluhan Duran, Furkan Kaynar, Muhammet Efe Yurtseven, Ozan Parlak'tan oluşan erkek kata takımı, altın madalyanın sahibi oldu.
