AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit

Erdoğan, Trump'ı topa tuttu: Büyük bir tehdit
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

Milli Sporcu Savaş Bulut İtalya Şampiyonu Oldu

Milli Sporcu Savaş Bulut İtalya Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Takımlar Bilardo Ligi'nde şampiyon olan Savaş Bulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti ve Düzce'yi başarıyla temsil etti.

İtalya Takımlar Bilardo Ligi şampiyonasında şampiyon olan Milli sporcu Savaş Bulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

İtalya takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonasına katılarak ülkemizi temsil eden usta bilardocular Savaş Bulut ve Adnan Yüksel büyük bir başarıya imza atarak İtalya Ligi şampiyonluğu unvanını elde etti. Şampiyonada en yüksek seri ödülünü de kazanan Savaş Bulut Düzce'yi ve ülkemizi başarıyla temsil etti. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, kendisini ziyaret eden milli bilardocu Savaş Bulut'a hediye takdim edip, Hollanda 1. Ligi'nde ve Kore'de düzenlenen PBA Tour 2025 şampiyonasında başarılar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Saadet Partisi'nden Trump'a çok konuşulacak mektup!
img

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
img

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek
Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu

Almanya'yı savaş alanına çeviren saldırganın kimliği belli oldu
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.