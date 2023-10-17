Milli Sporcu Şahika Ercümen Hatay'da Rekor Kırdı

Hatay'da rekor denemesi yapan Milli sporcu Şahika Ercümen 106 metreye ulaşarak rekora imza attı.

Milli sporcu Şahika Ercümen, depremin vurduğu Hatay'a nefes olmak için rekor denemesini Yayladağı ilçesi Karamağra kanyonunda gerçekleştirdi. Milli sporcu, Cumhuriyet'in 100. yılı için paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metrelik rekoru geride bırakarak 106 metreye ulaştı. - HATAY