Rektör Kibar Dünya Şampiyonu Büber'i makamında ağırladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Nurbade Büber, Kadın Takım Kumite kategorisinde elde ettiği dünya şampiyonluğunun ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar tarafından kabul edildi. Dünya şampiyonluğu başarısıyla üniversitenin ve Türkiye'nin gururu olan Büber, şampiyonluk sürecini rektörlük ziyaretinde anlattı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Nurbade Büber, uluslararası arenada elde ettiği dünya şampiyonluğunun ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette dünya şampiyonluğuna uzanan süreçte yaşadığı deneyimleri paylaşan Büber, üniversitenin kendisine sağladığı destek ve imkanların başarı yolculuğunda önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar ise milli sporcuyu tebrik ederek, elde edilen başarının üniversite adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Kibar, "Üniversitemiz öğrencilerinin sadece akademik başarılarını değil, spor, sanat ve sosyal alanlarda elde ettikleri ulusal ve uluslararası başarıları da yakından takip ediyor ve destekliyor. Nurbade Büber'in dünya şampiyonluğu, hem üniversitemizin hem de Spor Bilimleri Fakültemizin ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından son derece kıymetlidir. Öğrencilerimizin ülkemizi uluslararası platformlarda başarıyla temsil etmesi bizleri ayrıca onurlandırmaktadır." dedi.

Rektör Kibar, Nurbade Büber'in başarısında emeği bulunan antrenörlerine ve destek veren herkese teşekkür ederek milli sporcunun gelecekte de yeni başarılara imza atacağına inandığını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı