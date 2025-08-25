Milli sporcu Mustafa Oğuz Ceylan, Fransa'da şampiyon oldu

Avrupa 21 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Grand Prix serisinin Fransa'daki ayağına katılan milli sporculardan Mustafa Oğuz Ceylan birinci, Selahattin Özkul ise 3'üncü oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Mustafa Oğuz, Blois kentindeki turnuvanın finalinde karşılaştığı Danimarkalı Daniel Kristiansen'i 35-19 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Yarı finalde Mustafa Oğuz'a kaybeden Selahattin ise 3'üncülüğü elde etti.