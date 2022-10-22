Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya Spor Haberleri Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i yenerek altın madalya kazandı. Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i yenerek altın madalya kazandı. Karadağ'ın Budva kentinde 14-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu, birincilik kürsüsüne çıktı. 50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Kariyerinde Olimpiyat ikinciliği, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, ikinci kez Avrupa'nın zirvesinde yer aldı ve Türkiye'ye bu şampiyonadaki tek altın madalyayı kazandırdı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Buse Naz Çakıroğlu Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.