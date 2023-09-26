Milli sporcu Aysel Özgan WSPS Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Aysel Özgan 10 metre havalı tabanca kadınlar (P2) SH1 disiplininde 566 puanla birinci olarak altın madalya kazandı. Ayşegül Pehlivanlar ise 559 puanla yedinci olarak finale yükseldi ve bronz madalya kazandı.