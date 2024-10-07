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Milli Short Trackçılar Polonya'da 28 Madalya Kazandı

Milli Short Trackçılar Polonya'da 28 Madalya Kazandı
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Polonya'da düzenlenen Short Track Danubia Serisi'nde milli sporcular 28 madalya ve 11 kupa kazanarak büyük bir başarı elde etti. Ay-yıldızlı ekip, zorlu yarışlarda dikkat çekici performanslar sergiledi.

Milli Short Trackçılar Polonya'da tarih yazdı. Ay-yıldızlı sporcular Short Track Danubia Serisinde 28 madalya 11 kupa kazandı.

Ülkemizi Polonya'da yapılan Track Danubia yarışlarında temsil eden milli sporcular, Danibia Serisine hızlı bir başlangıç yaptı.

Kafile Başkanı Zekeriya Deniz, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) İl Branş Sorumlusu Duygu Belir, TOHM Antrenörleri Burak Akar, Betül Yerdelen ve Önder Arslan yönetiminde Polonya'da yapılan Danubia Serisinde buz pistine çıkan short trackçılar tarih yazdı. Ay-yıldızlılar, 28 madalya ve 11 kupa ile buz pistinden ayrıldılar. 4-6 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleşen danubia serisinde buz pistine çıkan sporcuların elde ettikleri başarı şöyle:

1.Junior C Bayanlar Defne Çiğdem 500 metre 3., 2.Junior B Kadın

Derya Karadağ 1500 1., 500 metre 2., 1000 metre 2.

Nisanur Fidan Junior B Kadın 1500 metre 2., 500 metre 3., 1000metre 3.

Üçüncü: men (Senior) Melik Cebanay, 1000 metre 3., Dördüncü: Junior B men Talha Yıldız, 1500metre 1., 1000 metre 1., Berat Efe Dal Junior B men 1500 metre 2., 500 Metre 1., 1000 metre 3.

Beşinci: Junıor C erkekler Yusuf Miraç Uludağ 1500 Metre 2. 500 Metre 2., 1000 metre 2., İlyas Karadağ Junior C erkek 1500 metre 1., 500 metre 3., 1000 metre 1.

Takım C-D mıx karışık bayrak takımı 2., C-D Kadın Bayrak Takımı 2.,

Defne Çiğdem Efsa Polat, C-D Erkekler bayrak takımı 1.

Yusuf Can Bozdağ, İlyas Karadağ, Yusuf Miraç Uludağ, Emir Kaner Aydın. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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