Yağız Kaan Erdoğmuş satranç tarihine geçti

14 yaşındaki milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, Monako'da düzenlenen turnuvada gösterdiği başarı ile 2700 ELO puanını aşarak dünya satranç tarihinde bu seviyeye ulaşan en genç büyükusta unvanını kazandı.

Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, 2700 ELO (satranç derecelendirme sistemi) barajını aşarak dünya satranç tarihinde "bu seviyeye ulaşan en genç büyükusta" ünvanını aldı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Monako Satranç Federasyonunun düzenlediği "Nesillerin Çatışması III" organizasyonunda mücadele eden Erdoğmuş, eski dünya şampiyonu Veselin Topalov ile karşılaştı.

Monako'daki organizasyonda üstün bir performans sergileyen milli sporcu, rakibi karşısında skorunu 4-1'e taşıdı ve elde ettiği puanlarla 2700 ELO barajını aşarak dünya satrancının elit oyuncuları arasına adını yazdırdı.

Erdoğmuş, bu sonuçla satranç tarihinde 2700 ELO puanına ulaşan en genç sporcu (14 yaş) ünvanının sahibi oldu. Daha önce bu ünvan, 15 yaşında bu seviyeye ulaşan Çinli büyükusta Wei Yi'ye aitti.

Dünya satrancının 1 numarası Magnus Carlsen başta olmak üzere Alireza Firouzja ve Dommaraju Gukesh, 2700 ELO barajını 16 yaşında aştı.

Genç sporcu, ayrıca Türk satranç tarihinin en yüksek ELO seviyesine ulaştı.

Turnuvanın altıncı ve son karşılaşması yarın oynanacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi

Komşuda 100 yıl sonra bir ilk! Seçimleri, Türk aday kazandı
Saldırganın ölmediği iddiası şehri karıştırdı, Emniyet Müdürü tek sözüyle ikna etti

Maraş'ı karıştıran iddia! Emniyet Müdürü tek sözüyle herkesi ikna etti
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM'ye ceset torbası yetişmez

"Deprem olsa, İstanbul'daki o AVM'ye ceset torbası yetişmez"
Real Madrid soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık...

Soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık...
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Saldırganın ölmediği iddiası şehri karıştırdı, Emniyet Müdürü tek sözüyle ikna etti

Maraş'ı karıştıran iddia! Emniyet Müdürü tek sözüyle herkesi ikna etti
Lionel Messi, İspanya'dan kulüp satın aldı

Artık onun da takımı var! 75 yıllık kulübü satın aldı

Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu

Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu