Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek hayatını kaybetti

Güncelleme:
Türkiye Ragbi Federasyonu, milli sporcu Sevdenur Gülçiçek'in kansere yenik düşerek vefat ettiğini duyurdu. Gülçiçek'in cenazesi, bugün Samsun'un Çarşamba ilçesinde defnedilecektir.

Türkiye Ragbi Federasyonu, milli sporcu Sevdenur Gülçiçek'in vefat ettiğini duyurdu.

Federasyonun, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında, "Milli sporcumuz Sevdenur Gülçiçek'in, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi temsil eden kıymetli sporcumuzun azmi, mücadelesi ve karakteri her zaman hatırlanacaktır. Sevdenur'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Softbol sporcusu Sevdenur Gülçiçek'in cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Acıklı köyünde defnedileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
