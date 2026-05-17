Haberler

Milli pentatlet İlke Özyüksel'den altın madalya

Milli pentatlet İlke Özyüksel'den altın madalya
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, 2026 Modern Pentatlon Dünya Kupası Bulgaristan Etabı'nda altın madalya kazanarak Türkiye'nin dünya kupaları tarihindeki ilk altın madalyasını elde etti. Bakan Bak ve federasyon başkanı tebrik mesajı yayımladı.

MİLLİ Sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, 2026 yılında UIPM tarafından organize edilen Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Bulgaristan etabında altın madalya kazanarak hem kariyerinin hem de Türkiye'nin dünya kupaları tarihindeki ilk altın madalyasını kazandı.

Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, UIPM tarafından düzenlenen 2026 Modern Pentatlon Dünya Kupası Bulgaristan Etabı'nda altın madalyaya uzanarak hem kendi kariyerinde hem de Türkiye modern pentatlon tarihinde dünya kupaları düzeyindeki ilk altın madalyanın sahibi oldu.

BAKAN BAK'TAN İLKE ÖZYÜKSEL MİHRİOĞLU İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda altın madalya kazanarak tarihi başarı elde eden İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türk sporunun gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Modern Pentatlon'da ülke tarihimizin ilk Dünya Kupası altın madalyasını kazanarak bizleri sevindirdi. Bulgaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası'nı kazanarak altın madalyanın sahibi olan milli sporcumuzu tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."

BAŞKAN AYDIN: SENİNLE GURUR DUYUYORUZ İLKE

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın ise, "Bulgaristan'da düzenlenen UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda altın madalya kazanarak şanlı bayrağımızı göndere çektiren milli sporcumuz İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Seninle gurur duyuyoruz İlke" notu ile milli sporcuyu tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi

Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?

Binlerce telefona gelen mesaj tedirgin etti: Savaşa mı giriyoruz?
'Süper El Nino' geliyor! Türkiye için korkutan senaryo

Tarihin en güçlüsü geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

WhatsApp'tan yeni özellik! Mesaj okunmadan silinme dönemi bitiyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor
Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı kanlı hesaplaşma! 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü
AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş başkan seçildi
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz

Bakan Ersoy yaz öncesi müjdeyi verdi
Otomobilde boğazını kestiği patronu, babasının ricasıyla kendisini işe almış

Otomobilde patronunun boğazını kesmişti! Detaylar ortaya çıktı