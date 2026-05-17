Milli pentatlet İlke Özyüksel'den altın madalya

MİLLİ Sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, 2026 yılında UIPM tarafından organize edilen Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Bulgaristan etabında altın madalya kazanarak hem kariyerinin hem de Türkiye'nin dünya kupaları tarihindeki ilk altın madalyasını kazandı.

BAKAN BAK'TAN İLKE ÖZYÜKSEL MİHRİOĞLU İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda altın madalya kazanarak tarihi başarı elde eden İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türk sporunun gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Modern Pentatlon'da ülke tarihimizin ilk Dünya Kupası altın madalyasını kazanarak bizleri sevindirdi. Bulgaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası'nı kazanarak altın madalyanın sahibi olan milli sporcumuzu tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."

BAŞKAN AYDIN: SENİNLE GURUR DUYUYORUZ İLKE

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın ise, "Bulgaristan'da düzenlenen UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda altın madalya kazanarak şanlı bayrağımızı göndere çektiren milli sporcumuz İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Seninle gurur duyuyoruz İlke" notu ile milli sporcuyu tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı