Milli para yüzücülerden Fransa'da 4 madalya

Milli para yüzücüler, Fransa'da düzenlenen Dünya Yüzme Serisi'nde 2'si altın 4 madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Paris'te devam eden Dünya Para Yüzme Serisi'nde kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde milli sporculardan Sümeyye Boyacı, 47.38'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda genç kadınlar 200 metre serbest finalinde ise Meryem Nur Tunuğ, 3.55.30'luk derecesiyle altın madalyaya ulaştı. Meryem Nur Tunuğ, genç kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde ise 54.35'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Dünya Para Yüzme Serisi'nde genç kadınlar 50 metre sırtüstü branşı finalinde de milli sporculardan Melisa Destan Erbey, 1.18.57'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.