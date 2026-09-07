Haberler

Milli para yüzücü Defne Kurt, Avrupa şampiyonu oldu

Milli para yüzücü Defne Kurt, Avrupa şampiyonu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Kurt, Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbestte altın madalya kazandı

2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporculardan Defne Kurt, para yüzme kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde birinci oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda para yüzme kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde milli para yüzücü Defne Kurt, 27,45'lik derecesiyle rakiplerini geçerek birinciliği elde etti.

Yarışmanın ardından duygularını aktaran milli para yüzücü Defne Kurt, AA muhabirine, "Bir sonraki Dünya Şampiyonası veya Olimpiyat Oyunları'nda rekoru kıracağım. Birincilik geldi tamam ama hedefim dünya rekoruydu. Bu yüzden tam da mutlu olamadım." dedi.

Kurt, emek veren herkesin kendisi gibi başarılara imza atması temennisinde bulundu.

Erkekler 50 metre kurbağalamada SB2 finalinde ikinciliği elde eden Umut Ünlü, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Cumartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye günü 1 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşçileri taşıyan araçla tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah'a Trabzonspor tarihine geçmesi için 4 maç yetti

25 yıl sonra bir ilk!
Alanyaspor, Rize'den 3 puanla döndü

Rize'de tek gol var! Takımın yıldızı kendi kalesine attı, kaybettiler
Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler! Binlerce kişi cenazesinde toplandı

Bu ayıp Avrupa'ya yeter! Eli kanlı katile askeri tören

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın sevgilisi savcılıkta ifade değiştirdi! Bomba itiraf
Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti

Yol kenarında bulundu! Polis memurunun korkunç ölümü
Eyüpsultan'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Arıza için girdiği tuvalette, feci şekilde can verdi
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar

Nüfus raporu hazır! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar