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Özel sporcular, VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nda 9 madalya kazandı

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Polonya'daki 2026 VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nın dördüncü gününde milli özel sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı. Türkiye'nin toplam madalya sayısı 37'ye yükseldi.

Milli özel sporcular, Polonya'da düzenlenen 2026 VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nın dördüncü gününde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bydgoszcz kentinde gerçekleştirilen organizasyonda para yüzmede Eymen Özdemir, 400 metre karışıkta altın madalya kazandı.

Para yüzmede Ali Şiroğlu, 400 metre karışıkta, para atletizmde ise Elif Bayar, 100 metrede gümüş madalya elde etti.

Bronz madalya kazanan sporcular ise para yüzmede Seçil Açıkgöz (200 metre sırtüstü ve 50 metre kelebek), Ulaş Yılmazoğlu (400 metre karışık), Bilge Kağan Yılgın (400 metre karışık), Zeynep Duru Çiftçi (100 metre serbest) ile Hikmet Cem Sezgin, Doruk Davran, Mert Aslan ve Bilge Kağan Yılgın'dan oluşan Otizm Erkek Bayrak Takımı (4x200 metre serbest bayrak) oldu.

Türkiye, dördüncü günün ardından organizasyondaki toplam madalya sayısını 37'ye yükseltti.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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