Milli okçular, Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağına katılacak
2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 5. ve son ayağı, yarın Meksika'da başlayacak.
2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 5. ve son ayağı, yarın Meksika'da başlayacak.
Saltillo kentinin 12-13 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda milli takımı, 4 sporcu temsil edecek.
Ay-yıldızlı sporcular, 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın ilk 4 ayağında 14 madalya elde etti. Milli okçular, Puebla'da 5 madalya (3 gümüş, 2 bronz), Şanghay'da 6 madalya (2 altın, 3 gümüş, 1 bronz), Antalya'da 1 altın madalya, Madrid'de ise 2 madalya (1 altın, 1 gümüş) kazandı.
Turnuvanın final etabında mücadele edecek Türk sporcular şunlar:
Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer
Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır
Kadınlar makaralı yay: Hazal Burun