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Milli okçular, Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağına katılacak

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2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 5. ve son ayağı, yarın Meksika'da başlayacak.

2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 5. ve son ayağı, yarın Meksika'da başlayacak.

Saltillo kentinin 12-13 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda milli takımı, 4 sporcu temsil edecek.

Ay-yıldızlı sporcular, 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın ilk 4 ayağında 14 madalya elde etti. Milli okçular, Puebla'da 5 madalya (3 gümüş, 2 bronz), Şanghay'da 6 madalya (2 altın, 3 gümüş, 1 bronz), Antalya'da 1 altın madalya, Madrid'de ise 2 madalya (1 altın, 1 gümüş) kazandı.

Turnuvanın final etabında mücadele edecek Türk sporcular şunlar:

Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer

Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır

Kadınlar makaralı yay: Hazal Burun

Kaynak: AA
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