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Milli motosikletçiler Avusturya, Fransa ve İspanya'da piste çıkacak

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- Deniz Öncü Moto2'de, Asrın Rodi Pak Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda ve Kadir Erbay İspanya Superbike Şampiyonası'nda mücadele edecek

Milli motosikletçilerden Deniz Öncü Dünya Moto2 Şampiyonası'nda, Asrın Rodi Pak Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda ve Kadir Erbay İspanya Superbike Şampiyonası'nda piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre Deniz Öncü, ELF Marc VDS Takımı ile Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 15. ayağında 18-20 Eylül tarihlerinde Avusturya Grand Prix'sinde gaza basacak.

Moto2 Avusturya Yarışı, 23 tur üzerinden 20 Eylül Pazar günü TSİ 13.15'te start alacak.

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Asrın Rodi Pak ise 17-20 Eylül tarihlerinde Fransa'nın Le Castellet bölgesindeki Paul Ricard Pisti'nde, Superstock sınıfında Slider Endurance takımıyla yarışacak.

Dünyanın en eski 24 saatlik motosiklet yarışlarından olan organizasyon, 19 Eylül Cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak ve 20 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da sona erecek.

Milli motosikletçi Kadir Erbay da 18-20 Eylül tarihlerinde Navarra Pisti'nde yapılacak İspanya Superbike Şampiyonası'nın (ESBK) 6. ayağında Supersport sınıfında yarışacak.

I+DENT Takımı'nın genç pilotu Kadir Erbay, 19 Eylül Cumartesi günü TSİ 16.50'de hafta sonunun ilk yarışına, 20 Eylül Pazar günü de saat 14.10'da ikinci mücadelesine çıkacak.

Kaynak: AA
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