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Milli motosikletçi Can Öncü, Supersport'ta sezonu 263 puanla 4. sırada tamamladı

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Milli motosikletçi Can Öncü, İspanya'nın Jerez-Angel Nieto Pisti'nde yapılan Dünya Supersport Şampiyonası'nın son yarışını 4. sırada bitirdi. Öncü, genel klasmanda 263 puanla sezonu 4. sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Can Öncü, İspanya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nın 12. ve sezonun son yarışını da genel klasmanda 2026 yılını da 4. sırada tamamladı.

Dünya Supersport Şampiyonası'da sezonun 12. ayağı ve son yarışı, Jerez-Angel Nieto Pisti'nde gerçekleştirilirken son yarış, bitime 4 tur kala kırmızı bayraklarla durduruldu.

Yarış sonuçlarının ilan edilmesinin ardından Pata Yamaha Ten Kate Takımı sürücüsü milli motosikletçi Can Öncü, sezonun son yarışını 4. sırada bitirdi.

Jerez'de Kawasaki WorldSSP takımından İspanyol pilot Jeremy Alcoba birinci, takım arkadaşı İsviçreli motosikletçi Dominique Aegerter ikinci ve WRP takımından İtalyan Matteo Ferrari ise üçüncü sıraya yerleşti.

QJ Motor fabrika pilotu milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise son yarışı 16. sırada tamamladı.

Bu sonuçla AS BLU CRU takımından İspanyol Albert Arenas, 389 puanla Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2026 sezonu şampiyonu oldu. EASTROC ZXMOTO Evan Bros Fabrika takımından Fransız motosikletçi Valentin Debise ise 308 puanla sezonu ikinci sırada, Kawasaki WorldSSP takımından Jeremy Alcoba ise 274 puanla 2026'yı üçüncü sırada bitirdi.

Ay-yıldızlı genç motosikletçi genel klasmanda da sezonu 263 puanla dördüncü sırada tamamladı.

Kaynak: AA
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