Milli masa tenisçiler, Kosova'da 6 madalya kazandı

Milli masa tenisçiler, Kosova'da düzenlenen WTT Gençler Contender Turnuvası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Priştine'de gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular farklı yaş kategorilerinde kürsüye çıktı.

Turnuvada madalya kazanan milli sporcular şöyle:

Altın madalya: Aybige Feride Üstündağ (13 yaş altı tek kadınlar), Ela Su Yönter (15 yaş altı tek kadınlar), Salih Eren Yıldırım-Ela Su Yönter (15 yaş altı karışık çiftler)

Gümüş madalya: Ela Su Yönter (17 yaş altı tek kadınlar)

Bronz madalya: Berk Öztoprak (17 yaş altı tek erkekler), Berk Öztoprak-Büşra Demir (17 yaş altı karışık çiftler)

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
