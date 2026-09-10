Milli kürekçi Ömer Sefa Polat, uluslararası yarışlarda Türk bayrağını dalgalandırdığı için gururlu:

Dünya Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Masters Regatta organizasyonunun erkekler tek çifte A kategorisinde birinci olan milli sporcu Ömer Sefa Polat, uluslararası arenada Türk bayrağını dalgalandırdığı için gurur duyduğunu söyledi.

Slovenya'nın Bled kasabasında düzenlenen organizasyonda mücadele eden Ömer Sefa Polat, AA muhabirine açıklamasında, "Organizasyonun açılış yarışı erkekler tek çifte A kategorisiydi. Bu yarışta birinci olarak Türk bayrağını dalgalandırmak nasip oldu. Uzun yıllar sonra uluslararası arenaya böyle bir sonuçla dönmek benim için tarif edilmesi zor bir gurur. Yedi yıllık aradan sonra çıktığım ilk büyük uluslararası startta birinci olmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak benim için çok anlamlı oldu." ifadelerini kullandı.

Yarışlarda hem ülkesini hem de kulübünü temsil ettiğini anlatan milli kürekçi, "Bugün aynı zamanda İdealtepe Su Sporları Kulübünün kurucusu ve yöneticisiyim. Bled'e de kulübümüzle geldik. Türkiye Kürek Federasyonunun desteğini görüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da sporun ve sporcuların yanında olan en önemli kurumlarımızdan biri. Biz de kulüp olarak Türk sporuna katkı sağlamak, daha fazla insanı kürekle tanıştırmak ve ülkemizi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Bu başarı sonrasında da çok sayıda tebrik ve kutlama mesajı aldık. İnsanların kürek sporundaki bir başarıyı sahiplenmesi ayrıca mutluluk veriyor." diye konuştu.

Türkiye'de son yıllarda küreğe ilginin arttığını vurgulayan Ömer Sefa Polat, "Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız önce hareket edin. Bir spor dalına başlayın. İmkanınız varsa küreği mutlaka deneyin. Türkiye'nin gençlerine güveniyorum. Bizim görevimiz de onlara spor yapabilecekleri alanları, doğru antrenörleri ve ulaşabilecekleri büyük hedefleri göstermek. Bugün Bled'de dalgalandırdığımız Türk bayrağının arkasında da aslında bu düşünce var; başlamak, inanmak, çalışmak ve vazgeçmemek." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA