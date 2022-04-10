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Milli karateciler Avrupa Şampiyonası'na İstanbul'da hazırlanıyor

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Milli karateciler Avrupa Şampiyonası'na İstanbul'da hazırlanıyor

Karate Milli Takımı, Türkiye'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor.

İSTANBUL (AA) - Karate Milli Takımı, Türkiye'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan'da sona erecek kampta 12 erkek ve 9 kadın sporcu yer alıyor.

Milli karateciler, Avrupa Şampiyonası öncesi Portekiz'de düzenlenecek Karate 1 Premier Lig'de mücadele edecek.

Avrupa Karate Şampiyonası, 25-29 Mayıs'ta Gaziantep'te yapılacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

İstanbul, Türkiye, Nisan, Milli, Spor, Haberler

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