Haberler

Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

20 yıllık milli takım serüvenini sonlandırdığını duyuran milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, kazandığı madalyalar ve yaşadığı anılarla dolu bir kariyeri geride bıraktığını belirtti.

Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Serap Özçelik Arapoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "20 yıllık milli takım serüvenimin sonuna geldim. Ay-yıldızlı formayla geçen bu yolculuk; dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu, kürsüler, İstiklal Marşı ve unutulmaz anılarla doluydu. Bir olimpik sporcu olarak ülkemi temsil etmenin gururunu her zaman kalbimde taşıdım. Kazandığım madalyalar kadar; yaşadığım zorluklar, hüzünler, sevinçler de bu yolun bir parçası oldu. Yaşadığım her an için Allah'ıma sonsuz şükür." ifadelerine yer verdi.

Milli sporcunun kariyerinde elde ettiği başarılar şöyle:

Dünya Şampiyonası: 1 altın, 1 gümüş, 3 bronz

Avrupa Şampiyonası: 8 altın, 4 gümüş, 7 bronz

Dünya Oyunları: 1 altın, 1 bronz

Avrupa Oyunları: 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz

Akdeniz Oyunları: 1 altın, 1 bronz

İslami Dayanışma Oyunları: 1 gümüş, 1 bronz

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık

Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'yi zora sokacak teklif
Fenerbahçe'nin eski yıldızından Mourinho'ya olay sözler: Karakteri eksik

Fener'in eski yıldızından Mourinho'ya olay sözler: Karakteri eksik