Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı
20 yıllık milli takım serüvenini sonlandırdığını duyuran milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, kazandığı madalyalar ve yaşadığı anılarla dolu bir kariyeri geride bıraktığını belirtti.
Serap Özçelik Arapoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "20 yıllık milli takım serüvenimin sonuna geldim. Ay-yıldızlı formayla geçen bu yolculuk; dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu, kürsüler, İstiklal Marşı ve unutulmaz anılarla doluydu. Bir olimpik sporcu olarak ülkemi temsil etmenin gururunu her zaman kalbimde taşıdım. Kazandığım madalyalar kadar; yaşadığım zorluklar, hüzünler, sevinçler de bu yolun bir parçası oldu. Yaşadığım her an için Allah'ıma sonsuz şükür." ifadelerine yer verdi.
Milli sporcunun kariyerinde elde ettiği başarılar şöyle:
Dünya Şampiyonası: 1 altın, 1 gümüş, 3 bronz
Avrupa Şampiyonası: 8 altın, 4 gümüş, 7 bronz
Dünya Oyunları: 1 altın, 1 bronz
Avrupa Oyunları: 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz
Akdeniz Oyunları: 1 altın, 1 bronz
İslami Dayanışma Oyunları: 1 gümüş, 1 bronz