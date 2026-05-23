Avrupa Karate Şampiyonası'nda Enes Özdemir altın madalya kazandı

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Enes Özdemir, erkek kata finalinde İtalyan rakibini yenerek altın madalya kazandı.

Frankfurt kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Enes Özdemir, erkek kata finalinde İtalyan sporcu Alessio Ghinami ile karşı karşıya geldi.

Müsabakada rakibine 1'e karşı 6 hakem kararıyla üstünlük kuran ay-yıldızlı sporcu, Avrupa şampiyonu oldu.

Özdemir, şampiyonada Ömer Faruk Yürür'ün (erkek kumite 75 kilo) ardından altın madalyaya ulaşan ikinci isim olmayı da başardı.

Kaynak: AA / Mehmet Fatih Duman
