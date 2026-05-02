Milli kanoculardan 8 madalya

Milli kanocular, Azerbaycan'da düzenlenen 2026 Başkanlık Kupası'nda 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı.

Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre başkent Bakü'de düzenlenen uluslararası organizasyonda ay-yıldızlı sporcular, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle dikkati çekti.

Kupada milli sporculardan Poyraz Yıldırım K1 500 metrede, Yiğit Duran Filizçay K1 1000 metrede, Bedirhan Hanoğlu ise C1 1000 metrede altın madalya kazandı.

Poyraz Yıldırım K1 200 ve K1 1000 metrede, Yiğit Duran Filizçay ise K1 500 metrede gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda Yiğit Duran Filizçay K1 200 metrede, Bedirhan Hanoğlu ise C1 500 metrede bronz madalyaya ulaştı.