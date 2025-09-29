Milli Kadın Curling Takımı, Prag'da Şampiyon Oldu
Milli kadın curling takımı, Çekya'da düzenlenen WCT Prag Kadınlar Challenger Turnuvası'nı yenilgisiz şekilde tamamlayarak şampiyonluk elde etti. Turnuvanın finalinde İsviçre'nin Schwaller takımını 4-3 mağlup eden milliler, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarına devam ediyor.
Milli kadın curling takımı, Çekya'da düzenlenen WCT Prag Kadınlar Challenger Turnuvası'nı şampiyon olarak tamamladı.
Türkiye Curling Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Prag'da 12 takımın mücadele ettiği organizasyonda milli takım, yenilgisiz şekilde finale çıktı.
2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmak için son olimpiyat eleme müsabakaları hazırlıklarına devam eden milliler, finalde İsviçre'nin Schwaller takımını 4-3 yenerek şampiyon oldu.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor