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Milli judocular Kosova'da 7 madalya kazandı, Eslem Duru Balcı altını aldı

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Türkiye Judo Federasyonu açıklamasına göre milli judocular, Kosova'nın Peja kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı. Eslem Duru Balcı, +78 kiloda altın madalyayı kazandı.

Milli judocular, Kosova'da düzenlenen 23 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Peja kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar +78 kiloda mücadele eden Eslem Duru Balcı, altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada kadınlar 48 kiloda Nisanur Batcı, 52 kiloda Sude İnan ve 70 kiloda Gülnaz Cingiz, gümüş madalya elde etti.

Kadınlar 78 kiloda Hira Nur Turgut ile erkekler 100 kiloda Muhammet Çağrı Bilecan ise bronz madalya kazandı.

Ayrıca ay-yıldızlı sporcular, karışık takım müsabakalarını da ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA
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