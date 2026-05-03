Milli judocu Nisanur Serin'den Gençler Avrupa Kupası'nda gümüş madalya
Milli judocu Nisanur Serin, İstanbul'da devam eden Gençler Avrupa Kupası'nda gümüş madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre İstanbul'daki Gençler Avrupa Kupası'nda milli judocu Nisanur Serin, +78 kilo yarı finalinde Rus Kseniia Zanozina'yı mağlup ederek finale yükseldi.
Final müsabakasında Rus sporcu Kira Safonova ile karşılaşan milli sporcu, organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak