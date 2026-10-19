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Milli halterciler Avrupa şampiyonasını 20 altın madalyayla tamamladı

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Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda Türkiye, 20 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı. Şampiyonada 5 Avrupa rekoru kıran milli halterciler, genç kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu oldu; Fatmagül Çevik son gün 2 altın ve 1 gümüş madalya aldı.

Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'na katılan milli sporcular, 20 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

Şampiyonanın son gününde, 23 yaş altı kadınlar +86 kiloda podyuma çıkan Fatmagül Çevik, silkmede 137, toplamda da 246 kiloluk derecesiyle 2 altın madalya kazandı. Fatmagül, koparmada ise 109 kiloyla gümüş madalya aldı.

Bu sonuçla Türkiye, 29 sporcuyla katıldığı şampiyonayı 20 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalyayla tamamladı.

Organizasyonda 5 Avrupa rekoru kıran ay-yıldızlı halterciler, genç kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu, genç erkeklerde Avrupa 2'ncisi, 23 yaş altı erkeklerde ise 3. oldu.

Kaynak: AA
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