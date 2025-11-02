Haberler

Milli Halterciler Avrupa İkincisi Oldu

Güncelleme:
Türkiye'nin milli haltercileri Kaan Kahriman ve Dilara Uçan, 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar alarak ikincilik elde etti.

Milli halterciler Kaan Kahriman ve Dilara Uçan, 23 yaş altı kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası, Arnavutluk'un Durres kentinde sürüyor.

Erkekler 23 yaş altında 79 kiloda podyuma çıkan Kaan Kahriman, 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Koparmada 148 kiloluk derecesiyle altın madalyaya uzanan milli sporcu, silkmede 175 kiloyla gümüş madalya aldı. Toplamda 323 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olan Kaan, ikinci sırayı elde etti.

Kadınlar 23 yaş altında 69 kiloda yarışan Dilara Uçan ise şampiyonayı 2 madalyayla tamamladı.

Silkmede 122 kilo kaldırarak altın madalyayı boynuna takan Dilara, toplamda 220 kiloluk derecesiyle gümüş madalya alarak Avrupa ikincisi oldu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
