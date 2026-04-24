Milli halterci Büşra Çan, Avrupa Şampiyonası'nda altıncı oldu
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 86 kiloda mücadele eden milli sporcu Büşra Çan, toplamda 6'ıncılığı elde etti.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 86 kiloda mücadele eden milli sporcu Büşra Çan, toplamda 6'ıncılığı elde etti.
Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen organizasyon devam ediyor.
Koparmada 103 kiloluk kaldırışıyla 7'nci, silkmede 129 kiloyla 6'ncı sırayı alan Büşra, toplam 232 kiloya ulaşarak şampiyonayı genel klasmanda da altıncı sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu