Milli güreşçiler, 56. Uluslararası Ali Aliyev Güreş Turnuvası'nda 3 gümüş madalya kazandı

56. Uluslararası Ali Aliyev Güreş Turnuvası'nda milli güreşçiler Muhammed Beşir, İbrahim Metehan Yaprak ve Hakan Büyükçıngıl gümüş madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin Kaspiysk kentinde düzenlenen 56. Uluslararası Ali Aliyev Güreş Turnuvası'nda milli güreşçilerden 74 kiloda Muhammed Beşir, finalde rakibine yenilerek gümüş madalya aldı.

Turnuvada 79 kiloda mindere çıkan İbrahim Metehan Yaprak ise kasık sakatlığı nedeniyle final müsabakasına çıkamayınca gümüş madalyanın sahibi oldu.

125 kiloda güreşen Hakan Büyükçıngıl da 3-3 berabere tamamladığı final müsabakasında son puan avantajıyla mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
