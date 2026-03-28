Haberler

Milli güreşçiler, Bulgaristan'daki turnuvayı 23 madalya ile tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nda Türk milli güreşçileri toplamda 23 madalya kazandı. Grekoromen ve serbest stil güreşçileri altın, gümüş ve bronz madalyalarla döndü.

Milli güreşçiler, Uluslararası Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nı 6 altın, 6 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 23 madalya ile tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Bulgaristan'da düzenlenen organizasyonun son gününde milli güreşçilerden grekoromen stil 60 kiloda Ekrem Öztürk ile 67 kiloda Mustafa Safa Yıldırım altın, 60 kiloda Mustafa Sağlam ise bronz madalya kazandı.

Serbest stilde ay-yıldızlı güreşçilerden 125 kiloda Hakan Büyükçıngıl altın ve 97 kiloda Rıfat Eren Gıdak bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli kadın güreşçilerden 53 kiloda mindere çıkan Zeynep Yetgil ise bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

