Nurettin Emin Kapal, bronz madalya kazandı
U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 61 kiloda mücadele eden milli güreşçi Nurettin Emin Kapal, bronz madalya kazandı.
U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 61 kiloda milli güreşçi Nurettin Emin Kapal, bronz madalya kazandı.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'na Gürcü Ruben Tangamyan'ı 6-1 mağlup ederek başlayan Nurettin Emin Kapal, ikinci turda ev sahibi Kuzey Makedonyalı Sufyan Sinani'yi 5-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Bulgar Erdal Skukri Galip'i 10-4 mağlup eden Kapal, yarı finalde Rus Osman Indırbaev'e mağlup oldu. Bronz madalya mücadelesinde repesajdan gelen Moldovalı Marcel Andionache'yi 3-2 mağlup eden milli sporcu, U20 Avrupa Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamladı. - İSTANBUL