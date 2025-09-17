Haberler

Milli Güreşçi Nesrin Baş, Dünya Şampiyonası Finaline Yükseldi

Milli Güreşçi Nesrin Baş, Dünya Şampiyonası Finaline Yükseldi

Kadınlar 72 kilo yarı finalinde Çinli rakibi Zelu Li'yi 9-6 mağlup eden milli sporcu Nesrin Baş, finale yükseldi. Finalde Ukraynalı Alla Belinska ile karşılaşacak.

Milli sporcu Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kilo yarı finalinde Çinli rakibi Zelu Li'yi 9-6 mağlup ederek finale yükseldi.

Büyükler Dünya Şampiyonası kadınlar 72 kiloda mücadele eden milli sporcu Nesrin Baş, ilk turda Slovakyalı Zsuzsanna Molnar'ı 9-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ise Romanyalı rakibi Alexandra N.Anghel karşısında 3-0 öndeyken rakibini tuş ederek yarı finale çıktı. Yarı finalde ise Çinli rakibi Zelu Li'yi de 9-6 mağlup eden Nesrin Baş, adını finale yazdırdı.

Nesrin Baş, finalde Ukraynalı Alla Belinska ile mücadele edecek. - ZAGREB

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
