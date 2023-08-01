Milli golfçü Duhan Sazak, Hollanda Ulusal Matchplay Şampiyonası'nda birinci oldu
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Türkiye Golf Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Duhan Sazak, 21 Yaş Altı Hollanda Ulusal Matchplay Şampiyonası'nda birinci olarak şampiyonluk kupasını kazandı.
Milli golfçü Duhan Sazak, 21 Yaş Altı Hollanda Ulusal Matchplay Şampiyonası'nda birinci oldu.
Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Crossmoor Golf - Country Club'ta düzenlenen şampiyonada 16 oyuncu mücadele etti.
Türkiye'yi temsil eden Duhan, bireysel olarak katıldığı şampiyonada rakiplerini geride bırakarak, şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Kaynak: AA / Tuncay Yazıcı - Spor