Milli golfçü Duhan Sazak, Hollanda Ulusal Matchplay Şampiyonası'nda birinci oldu

Türkiye Golf Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Duhan Sazak, 21 Yaş Altı Hollanda Ulusal Matchplay Şampiyonası'nda birinci olarak şampiyonluk kupasını kazandı.